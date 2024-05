La Juventus vara la strategia contropartite: le carte di scambio per arrivare a Calafiori e Di Lorenzo

Dopo una stagione condizionata dal mercato nullo dell'astate 2023 (con l'eccezione dell'acquisto di Weah), la Juventus guarda alla finestra di mercato con maggiore intraprendenza. La prima vera campagna acquisti nelle mani disi preannuncia assai più dinamica e porterà la rosa bianconera a un importante cambio di volto. Per farlo, tuttavia,, vista la liquidità non esagerata nelle mani del direttore sportivo juventino.Se da un lato saranno importanti le cessioni per fare cassa e offrire a Giuntoli una base da cui partire, la Juve studia con attenzione, jolly che potrebbe risultare decisivo per andare a soddisfare le richieste economiche dei vari club con cui i bianconeri sono in trattativa. Una strategia che si rafforza anche in ragione dei, capaci di mettersi in luce durante i rispettivi prestiti. Oltre, ovviamente, a quegli esuberi che Giuntoli inserirebbe volentieri nelle trattative. E così si prenderebbero due piccioni con una fava perché da un lato si andrebbero a rinforzare le offerte senza bisogno di mettere eccessivamente mano al portafoglio e dall'altro si sfoltirebbe un organico assai carico.

Il primo nome su cui la Juventus è attenta nell'ambito della "strategia delle contropartite" è sicuramente quello di. Il difensore del Bologna, in orbita Juventus anche per l'inevitabile connessione con il passaggio in bianconero di Thiago Motta, èdal ds Sartori. Morivo per cui, la Juve ha messoda inserire nell'affare: quello di Fabio, il più "esperto" tra i nomi presi in considerazione, ma anche il difensore argentino in prestito quest'anno alla Sampdoria Facundoe il classe 2000 Hans. Tutti papabili partenti, che il Bologna tiene in considerazione, nonostante il talento su cui il club rossoblù ha messo gli occhi sembra essere un altro., terzino destro del 2002 che ha ben figurato nel prestito al, che però stuzzica anche Thiago Motta.

Altro nome su cui ha messo gli occhi la Juventus è quello diNell'ottica del rinforzamento della fascia destra - ancor più se Barbieri dovesse effettivamente essere ceduto come contropartita - la recente apertura del terzino italiano ad un possibile addio, stuzzica le idee di Giuntoli. La sua valutazione oscillauna cifra difficilmente avvicinabile dalla Juve con offerte cash. Ecco perché si fanno nomi di contropartite tecniche anche su questo fronte: da Mattia, considerato in uscita, a Moise,che a lasciare la Juve ci era andato vicino già a gennaio, fino a Daniele, che potrebbe far comodo al Napoli in cerca di centrali. Le strategie della Juve passano anche (e soprattutto) da questi giochi di incastri, destinati a entrare nel vivo nelle prossime settimane.