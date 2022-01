Una pretendente in meno per Vedat Muriqi. Tra i club interessati al centravanti kosovaro della Lazio c'era anche l'Hull City che però ha deciso di virare sul serbo Aleksandar Pesic, del Fatih Karagümrük SK. Le trattative tra gli inglesi e il club turco sono già iniziate, come conferma anche il portale ​hurriyet​dailynews.com, e quindi per il numero 94 biancoceleste rimangono in corsa dall'Inghilterra solo Leeds e WBA.



C'è però un retroscena che riguarda il possibile ritorno dell'attaccante al Fenerbahce, da dove la Lazio lo aveva prelevato nel 2020 e dove l'attaccante tornerebbe di corsa. La società di Istanbul infatti - stando a quanto riporta il sito sololalazio.it - starebbe facendo pressioni da giorni sul calciatore per convincerlo a restare altri sei mesi a Roma per poi discutere del suo ritorno sul Bosforo in estate.