Non ha usato mezze misureper descrivere la situazione dell'infermeria in casa Lazio dopo la debacle interna contro il Milan che rischia di infrangere definitivamente il sogno scudetto, lontano ora 7 punti: "(match che si disputerà martedì alle 19.30)...". Una frase che racconta l'emergenza totale che il tecnico biancoceleste rischia di dover fronteggiare nelle prossime ore, alla luce deglihanno abbandonato il campo durante la sfida coi rossoneri., tornato in campo ieri dopo 4 mesi di stop ma sostituito dopo 45 minuti, a risultato compromesso, per non rischiare ulteriori problemi. "o, nelle prossime ore ne sapremo di più;. Per Leiva, Cataldi e Adekanye bisognerà vedere domani mattina. Per Marusic, Ramos e Lulic lo vedo difficile il recupero per Lecce", ha aggiunto Inzaghi in conferenza stampa, dipingendo un quadro apparentemente sconfortante in vista della, sperando magari che il Milan dell'ex Pioli restituisca il favore fermando anche la Juve a San Siro.Un ottimismo che può essere alimentato dai, questi sì, garantiti,, che hanno scontato contemporaneamente col Milan il loro turno di squalifica e che rappresenteranno le scelte obbligate per la composizione dell'attacco a Lecce, visto che il problema accusato al ginocchio da Correa è quello che desta le maggiori preoccupazioni. Con una rosa ridotta all'osso e la, al quale la Lazio non può arrivare ulteriormente attardata,