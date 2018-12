I tifosi tedeschi sono nell'occhio del ciclone, dopo aver creato disordini a Roma, prima e durante il match tra Lazio e Eintracht, inutile ai fini del risultato. Ai microfoni di Lazio Style Channel, Arturo Diaconale, il portavoce della Lazio, ha raccontato la situazione: “Voglio manifestare un ringraziamento nei confronti dei tifosi della Lazio, che non hanno reagito alle provocazioni dei supporter avversari e dei dirigenti dell’Eintracht: erano stati loro a dire che la nostra è una tifoseria violenta. Abbiamo visto chiaramente che loro, arrivati a Roma in massa per una partita che non aveva nulla da dire, hanno compiuto ogni forma di prevaricazione dentro e fuori lo stadio. Ci sono pregiudizi sempre nei nostri confronti, ieri è stata la dimostrazione di quanto questi siano infondati. Bisognerebbe averli per chi quando va fuori dal proprio paese si comporta come un’orda barbarica”. Sulle parole del presidente dell'Eintracht: “Credo che se il presidente avesse evitato di dire sciocchezze sui nostri tifosi tempo fa, sarebbe stato meglio. Spero eviti di farlo anche in futuro. A parti invertite ci avrebbero massacrato mediaticamente, mentre ora non sento nessuno che ne parla. Mi auguro che la UEFA intervenga, ma non con la solita multa ai danni della società. Il presidente della squadra tedesca ha sobillato i propri tifosi, questo non può essere ignorato”.