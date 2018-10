Una promessa mantenuta. Il prossimo 6 novembre, infatti, una delegazione della Lazio parteciperà al viaggio della Memoria ad Auschwitz. Come riporta Leggo, il responsabile della comunicazione Arturo Diaconale e il capo ufficio stampa Stefano De Martino si uniranno ai circa 190 studenti che, insieme al sindaco Virginia Raggi, incontreranno alcuni dei sopravvissuti al campo di concentramento.



PROMESSA - La Lazio aveva promesso di partecipare lo scorso anno, dopo il ritrovamento, in Curva Sud, di adesivi raffiguranti Anna Frank con la maglietta della Roma: “Una promessa mantenuta, approfittando dell’iniziativa della sindaca Raggi. Il Presidente aveva già degli impegni presi in precedenza e non potrà esserci, ma ci sarà una nostra rappresentanza”, il commento di Arturo Diaconale.