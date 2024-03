La Lazio blinda Sarri: 'Fiducia totale, ha un contratto fino al 2025'

Lasmentisce i rumorse blinda il proprio allenatore: "Fiducia totale e contratto fino al 2025".Il club biancoceleste ha diramato una nota ufficiale sul proprio sito per rispondere ai rumors circolati nelle ultime ore e che parlavano di un prossimo cambio nella guida tecnica. Un comunicato netto per spegnere le indiscrezioni: "In seguito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione, in merito a presunte valutazioni in atto sulla guida tecnica,. Pertanto tutte le voci che accosterebbero altri allenatori alla S.S. Lazio sono destituite di qualsiasi fondamento".- Nella giornata di oggi erano emerse indiscrezioni secondo cui il ciclo di Sarri alla Lazio sia finito e si avvii al termine e la società capitolina sarebbe già alla ricerca del suo sostituto. Circolati anche i primi nomi: da Raffaele(Monza) a Vincenzo(Fiorentina) e Igor, fino all'ipotesi di Sergio, alla guida del Porto ma legato alla piazza biancoceleste e attratto dalla possibilità di una nuova avventura lavorativa all'estero.