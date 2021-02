IL TABELLINO

. Non è stata una vittoria dirompente anche se realizzata con il marchio di fabbrica del suo cannoniere principe in combinazione con il fedele gigante:Tredici partite senza vittoria hanno depresso il povero Di Francesco e convinto il presidente Giulini dare un’occhiata al mercato di riparazione. Rugani, juventino recuperato dal Rennes, è stato lanciato subito nella mischia per presidiare la fascia sinistra, nonostante sia un destro naturale, se vogliamo affidarci a un’immagine di tipo rugbistico. Squadra cortissima, spazi chiusi e Pavoletti come viene. Nel senso del riferimento centrale richiesto a uno degli attaccanti più versati nel gioco aereo. La cosiddetta torre, insomma, per far salire la squadra.La Lazio ha confermato la formazione e lo schema che l’hanno rilanciata nell’anno nuovo ma ha sbattuto la testa di fronte alla muraglia sarda.: una conclusione di Luis Alberto, ispirato da Correa, e una botta di Immobile che ha costretto Cragno all’unica parata degna di nota.All’inizio del secondo tempo il Cagliari ha avuto la grande chance. Una rimessa laterale di Trippaldelli, biondissimo esterno sinistro che aveva da poco rimpiazzato Linkogiannnis, ha colto di sorpresa la Lazio e Musacchio, alla sua prima da titolare.Come se fosse scattato l’allarme rosso,Inzaghi ha subito pensato agli impegni futuri: fuori Lazzari e Luis Alberto, che come al solito non si diverte quando viene sostituito. Cose che capitano anche nelle buone famiglie.che nel finale ha perso tutti i freni inibitori rovesciandosi nell’area nemica con una batteria mai vista di centravanti.Assist: 61’ Milinkovic (L)Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio (82' Parolo), Acerbi, Radu; Lazzari (64' Lulic), Milinkovic-Savic, Leiva (82' Escalante), Luis Alberto (64' Akpa Akpro), Marusic; Correa (73' Muriqi), Immobile. All.: Inzaghi.Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa (76' Simeone), Nandez, Marin, Lykogiannis (52' Tripaldelli); Nainggolan (84' Pereiro), Joao Pedro; Pavoletti (84' Cerri).All.: Di Francesco.Arbitro: Irrati (sez. Pistoia)Ammoniti: 31’ Nandez (C), 69’ Correa (L), 82’ Joao Pedro (C), 86’ Parolo (L).