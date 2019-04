La Lazio crolla nel finale. E le distrazioni finali potrebbero essere fatali in ottica Champions. Sono 11 i punti buttati nei 20 minuti finali, come riporta il Messaggero, in ottica Champions è un trend che è partito dal derby di andata e ha attraversato tutta la stagione.



IMMOBILE LAZIO - Preoccupa, nella corsa finale, che Ciro Immobile tornato dalla Nazionale sembri irriconoscibile. Un altro giocatore: l'attaccante della Lazio non riesce ad aiutare i compagni, stoppa male, ha fallito un gol fatto contro la Spal, che poteva aiutare tantissimo la Lazio. Vuole rifarsi contro il Sassuolo ma dovrà ritrovare autostima in fretta. Non c'è tempo, il campionato sta per finire.