Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Ciro Immobile, capitano biancoceleste, sono stati in udienza da Papa Francesco a poche ore dal match poi perso contro la Juventus. Oggi a Formello invece è il giorno di un'altra sfida, organizzata dal Pontefice, con il nome di ‘Fratelli Tutti’. Si tratta di un'iniziativa all’insegna della solidarietà e dell'integrazione: in campo la squadra del Santo Padre e la rappresentativa della World Rom Organization. Il programma: alle 10 appuntamento nei Giardini Vaticani, poi alle 12 udienza privata con Papa Francesco. Presenti Lotito, Immobile, ma anche Edy Reja, attuale ct dell’Albania ed ex allenatore della Lazio, che allenerà la squadra ‘papale’, mentre l’altro allenatore sarà Sarri. Fischio d’inizio dell’amichevole speciale oggi a Formello alle ore 14.30 (cancelli aperti dalle 13).