Vavro e Adekanye già ufficializzati, presto lo saranno anche Jony e Lazzari. E' un mercato particolarmente attivo quello della Lazio in questi primi giorni di calciomercato, ma una delle prossime missioni del direttore sportivo Tare sarà cercare una sistemazione per i calciatori in uscita e una questione che diventerà presto di stretta attualità sarà il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. La nuova stagione del club bianco-celeste è alle porte e la mezzala serba, al rientro dalla vacanze, sarà protagonista già nei prossimi giorni di un summit con la dirigenza della Lazio, in compagnia del suo procuratore Mateja Kezman. Al momento non c'è intesa tra Lotito e il Paris Saint Germain, il club che ha manifestato l'interesse maggiore per il giocatore, mettendo sul piatto una cifra, 65 milioni di euro (più Kurzawa), considerata ancora insufficiente.



NIENTE UNITED - Non arrivano conferma invece sull'indiscrezione che vuole il Manchester United sulle tracce di Milinkovic-Savic per sostituire un Pogba sempre più determinato a lasciare per la seconda volta in carriera la Premier League. Una voce nata dal viaggio che nei prossimamente Tare affronterà con destinazione Inghilterra e che potrebbe portare a ulteriori novità di mercato per i biancocelesti.