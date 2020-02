La Lazio non si ferma più e nella gara del pomeriggio dell'Olimpico ha la meglio in un tempo solo della Spal che cade in soli 38 minuti sotto i colpi di uno scatenato Caicedo, autore di una doppietta, ma soprattutto di un inarrestabile Ciro Immobile che ne fa due, uno più bello dell'altro e supera Gonzalo Higuain nei marcatori all time della Serie A. Nella ripresa il 5-1 di Adekanye e Missiroli, guarda gli highlights.