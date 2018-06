La Lazio si tiene stretto Strakosha. Una stagione da assoluto protagonista, quella del classe '95 albanese, tanto da attirare le mire di molti club esteri. Bayer Leverkusen e Liverpool su tutte si sono fatte avanti portando offerte da 30 milioni. La risposta della Lazio?



CALCIOMERCATO LAZIO - La società di Lotito ha risposto picche: Strakosha resta. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, da Formello le uniche parole che escono su Strakosha sono lapidarie: “Resterà qui”. Lotito non lo cede, non a queste cifre, intravede ulteriori margini di crescita: Tare sta per portare a Roma Proto, si coccola pure Guido Guerrieri. Il futuro della Lazio, tra i pali, è assicurato.