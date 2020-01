Altra vittoria, nuovo record e un sogno che si sta trasformando in realtà. La Lazio vola con l'1-0 al Napoli che vale la 10ma vittoria consecutiva (mai nella storia del club si era arrivati a tanto) e resta a -6 dalla Juventus con una gara in meno da recuperare e a -4 dall'Inter



Chi festeggia per il magic-momenti di Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi guidati in attacco da Ciro Immobile è ancora una volta Anna Falchi. La bellissima showgirl e storica tifosa biancoceleste ha pagato dazio coi tifosi postando l'ennesima foto coperta soltanto dalla sciarpa della Lazio.



Una foto che vi mostriamo nella nostra gallery e che ha animato la fantasia dei fan corredata dalla frase: "​E con un’altra vittoria in “zona Lazio’ mi tocca pagare dazio. Sola soletta nella mia cameretta ma sempre in compagnia della mia sciarpetta!!!!! #sempreforzalazio".