La partita contro l'Atalanta ha richiesto un durissimo dazio fisico per la Lazio, alla prima dopo mesi di stop e allenamenti a singhiozzo. Un tributo che va oltre la normale fatica: nel secondo tempo la squadra di Inzaghi, oltre ad essere in nettissimo debito d'ossigeno, deve fare anche la conta degli infortunati.



INFORTUNATI LAZIO - Oltre alla sconfitta, la beffa. Danilo Cataldi, Joaquin Correa e Stefan Radu sono stati richiamati in panchina per problemi muscolari, i primi due preoccupano molto. Sarà una lunga estate italiana piena di partite, Inzaghi lo sa: si aspettano notize nelle prossime ore, ma ora conta recuperare in fretta energie e quanti più giocatori possibile.