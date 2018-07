La Lazio è partita nel primo pomeriggio da Fiumicino alla volta di Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo. Diversi tifosi accorsi per salutare i propri idoli biancocelesti e - come si legge su Lalaziosiamonoi.it - tra gli assenti, oltre a Martin Caceres e Sergej Milinkovic-Savic, ancora in vacanza post-Mondiale, non ci sono Jordan Lukaku, infortunato, e a sorpresa Patric, nonostante sia convocato.