Lacontro il bulli. Da tre anni la società biancoceleste porta avanti iniziative sociali di lotta e prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra i giovani e anche quest'anno ha partecipato all'eventotenutosi presso il Centro Sportivo Green Club, a Roma.Diversi gli ospiti che hanno partecipato, portando il proprio messaggio a sostegno della causa. Sul sito ufficiale biancoceleste sono riportate le parole dei vari interventi . Tra questi anche quello di: "Sono felicissimo di aver partecipato a questo evento. Il bullismo è un argomento molto importante, mi faceva piacere essere qui perché anche io ho vissuto momenti del genere da piccolo. Il bullismo è diffuso in vari ambiti, tra cui quello sportivo nel quale sono stato coinvolto in prima persona. Sono contento di aver raccontato il modo in cui ne sono uscito, non bisogna aver paura di denunciare e parlare con la famiglia".A margine dell'evento alcuni dei cronisti presenti hanno chiesto al calciatore - infortunatosi due settimane fa al flessore destro - come proceda il suo recupero:. L’infortunio è arrivato in un momento in cui mi sentivo molto bene, sono molto dispiaciuto".