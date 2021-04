La Lazio non ha digerito la direzione arbitrale di ieri sera di Di Bello in occasione della pesante sconfitta sul campo del Napoli. In particolare, fa ancora discutere la dinamica che ha portato alla concessione del rigore dell'1-0 per la formazione di Gattuso, col fallo di Milinkovic a inizio azione segnalato dal Var e che ha quindi "cancellato" il successivo contatto su Lazari nell'area di rigore opposta.



Il portavoce della Lazio, Roberto Rao, ha reso noto un comunicato della società sulla vicenda: "Grazie a tutti i tifosi che ci stanno stimolando e supportando, come sempre, anche in queste ore. La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gli episodi che sono sotto gli occhi di tutti, relativi alla partita di ieri. È il momento del massimo impegno e di mettere in campo tutte le migliori energie fisiche e mentali per raggiungere un traguardo alla nostra portata. Per ottenerlo occorre lottare uniti".