Troppi i 15 milioni previsti dal diritto di riscatto. Troppo bassa la valutazione che ne fa la Lazio per acquistarlo a titolo definitivo (circa 5 milioni). Così per Luca Pellegrini torna d'attualità una nuova formula, quella di un altro anno in prestito ma con opzione di riscatto a circa 8-10 milioni. Trattativa in corso, più delicata di quanto si pensi: la Juve infatti potrebbe legarla all'affare Milinkovic-Savic, cercando quell'apertura che negli scorsi anni non era mai realmente arrivata da Claudio Lotito.