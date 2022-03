Grazie al rigore segnato contro il Cagliari, Ciro Immobile raggiunge Silvio Piola nella leggenda biancoceleste e Dusan Vlahovic in vetta alla classifica capocannonieri della Serie A con 20 reti. Un gol che spinge i biancocelesti verso la conquista di un posto in Europa e il bomber partenopeo in vetta alle preferenze dei betting analyst, in quota a 1,75 contro il 2,10 proprio dell’attaccante serbo della Juventus mentre sia per Snai che per i betting analyst è testa a testa tra i due attaccanti, entrambi a quota 2. Leggermente indietro, invece, per gli analisti che vedono il serbo avanti a 1,90 contro il 2 riservato all’attaccante di Maurizio Sarri. Più indietro tutti gli altri con Lautaro Martinez che, riporta Agipronews, dopo la tripletta realizzata contro la Salernitana vede alzarsi la possibilità di salire sul trono dei bomber, con quote compresa tra 12 e 15. Continua ad andare a segno anche il centravanti inglese della Roma, Tammy Abraham, ancora però a 33, mentre vale tra le 45 e le 50 volte la posta la possibilità di un nuovo titolo di capocannoniere per l’ex giallorosso Edin Dzeko, a segno con una doppietta nell’ultima partita contro la Salernitana.