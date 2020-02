La Lazio spaventa Agnelli e la Juventus. Dopo 19 risultati utili consecutivi, la squadra di Inzaghi è annoverata da più parti come possibile competitor per lo Scudetto. Per qualcuno è addirittura favorita: Inter e Juventus sono avvisate, la Lazio c'è. E il primo a temere è proprio il patron della Juventus, Andrea Agnelli.



LAZIO SPAVENTA AGNELLI - Il n.1 bianconero, al vertice FIGC in programma nella giornata di ieri, avrebbe indicato la Lazio come possibile candidata al titolo: "La spensieratezza della squadra di Inzaghi mi fa paura", tanto da spingere il Corriere dello Sport a titolare: "La Lazio spaventa Agnelli".