Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, non chiude le porte in maniera totale alla cessione di Sergej Milinkovic-Savic da qui al 31 agosto. Queste le sue parole a Radio Radio Tv: "Lo escludo al 99 per cento: so che proposte importanti sono state respinte dal presidente". Uno spiraglio, una piccola fessura in una porta non chiusa del tutto, un 1% in cui il Real Madrid può provare a inserirsi per regalare un colpo ai suoi tifosi.



9 GIORNI DI TEMPO - Cercato da Juventus e Milan nel mercato estivo italiano, che si è chiuso il 17 agosto, Milinkovic resta un obiettivo per il Real Madrid, che ha il mercato ancora aperto sino al 31. 9 giorni per provare il colpo e convincere Lotito.