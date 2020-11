Non è ancora detta l'ultima? Chissà, la Lazio ci spera. Ovviamente il riferimento è ai tre calciatori bloccati ieri dai risultati dei tamponi a Formello, ovvero Immobile, Leiva e Strakosha. Come riporta Il Corriere dello Sport, il club biancoceleste con loro spera in un Pereira bis, ovvero un tampone negativo stamani per poterli aggregare in extremis alla partita contro lo Zenit. Sarebbero tre recuperi importantissimi per Inzaghi.