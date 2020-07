Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato di Borja Mayoral, attaccante obiettivo per la prossima stagione e per il quale il Real Madrid chiede 20 milioni di euro più bonus, a fronte dei 15 ai quali i biancocelesti puntano a chiudere: "È un giocatore che ha fatto una carriera importante. L'unica cosa certa è che la Lazio, per la prossima stagione, è in cerca di un attaccante sicuramente, forse anche due".



LA LAZIO STRINGE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il club biancoceleste sta stringendo per l'attaccante spagnolo classe 1997, cercando di trovare un punto di incontro tra la richiesta e l'offerta. Il campione d'Europa U 21 dell'anno scorso può concretamente essere il primo rinforzo per la squadra di Inzaghi.