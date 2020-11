Ci volevano due giorni di riposo per la Lazio. I biancocelesti dopo un periodo molto difficile a causa della questione tamponi rientreranno a Formello nella giornata di mercoledì. Per Inzaghi ci sarà il rebus nazionali. Al momento sono 9 i calciatori chiamati dalle rispettive rappresentative (Fares, Correa, Luiz Felipe, Muriqi, Marusic, Milinkovic, Akpa Akpro, Immobile e Acerbi). Per alcuni potrebbe scattare il divieto di partire da parte della Asl dopo i casi di positivà. Come riporta Il Corriere dello Sport in Serbia parlano già di Milinkovic in ritiro, per gli altri invece ancora non si hanno certezze.