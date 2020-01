L'ultimo week-end siete tornati da corsa e avete fatto la vostra figura! Sono piovute molte simulazioni di bolle vincenti così chi ha voluto e saputo copiare è andato alla cassa. Ricordo solo per chi entrasse la prima volta in questa rubrica che per ritrovarsi nel pezzo dei vincitori in prima pagina lunedì bisogna consigliare le partite del sabato e scrivere la quota totale. E ora andiamo!



Due partite di Serie A mi hanno colpito per la quota più alta di quanto mi aspettassi: Napoli-Fiorentina (1) e Lazio-Sampdoria (1). Il Napoli oltretutto avrà da spendere qualche ora di vantaggio sui viola per la partita di Coppa Italia giocata al martedì e non al mercoledì. In più, Gattuso può far valere la buona prova dell'Olimpico contro la Lazio, persa non si sa come (Ospina...). I viola di Cutrone hanno saputo eliminare in Coppa l'Atalanta ma questa secondo me è tosta tosta tostissima. La Lazio è quella che i numeri vi fanno vedere, non fa che vincere e quindi non mette paura: di più. Con la Cremonese ha potuto rifinire la condizione (altissima) e ora c'è da battere Ranieri e la sua Samp rinata col 5-1 al Brescia. Rinata sì ma qui bisogna far molto di più.



Premier League che potrebbe portarci a cinquina. Si parte con Watford-Tottenham, una al massimo e l'altra al minimo. I gialli di casa si stanno impegnando davvero, arrivano da quattro vittorie e due pareggi (ogni competizione) risalendo la corrente della classifica. A Mourinho mancherà Kane e bisogna fare di necessità virtù, cosa non facile contro un avversario in volo. Il City, quando decide di giocare, fa i bozzi a tutti o a quasi tutti. Contro il Crystal Palace di Hodgson ne vincerà un'altra ma può tranquillamente farlo subendo un gol, magari a partita chiusa. La quota vale la pena.



Chiudo con la doppia (chi trovasse la quota troppo bassa la può dimenticare) interna del Southampton. Gli Wolves hanno giocato una partita superdura poche ore fa in casa Manchester United perdendo ed essendo eliminati dalla FA Cup. I padroni di casa stanno passando un momento-sì eccellente.





I CONSIGLI DEL SABATO



Napoli-Fiorentina 1 (quota 1,65)



Lazio-Sampdoria 1 (1,42)



Watford-Tottenham 1x /gol (2,53)



Manchester City-Crystal Palace 1/gol (2,53)



Southampton-Wolverhampton 1X (1,39)







La cinquina vale 20,8 escluso il bonus