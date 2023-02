"La mentalità con cui abbiamo giocato mi è piaciuta. Siamo stati sempre in partita nonostante il rosso a Patric. Dispiace che un arbitro non a livello europeo ci ha condizionato il match". Così Maurizio Sarri, intervenuto sui canali di Sky Sport, ha analizzato l'1-0 rifilato dalla Lazio al Cluj in Conference League. L'ex Pescara ha poi aggiunto: "Nel complesso sono contento della squadra, un mini-ciclo negativo con tutti questi impegni può esserci sempre. Rispetto allo scorso anno le gare in cui non ci siamo con la testa sono molto di meno. La classifica in Serie A va rispettata, era prevedibile fosse questa ad inizio stagione. Starà a noi migliorarla da qui a fine stagione. Certo, non abbiamo una rosa per poter alternare due formazioni diverse nelle due competizioni che giochiamo. Abbiamo 11 ottimi titolari, 5 buone riserve e altri ragazzi".