Era nell’aria, ora è arrivata la conferma. Napoli-Salernitana, gara in cui gli azzurri potrebbero festeggiare lo Scudetto, si giocherà domenica 30 aprile alle ore 15. A comunicarlo è la Lega Calcio Serie A che ha accolto la richiesta del club di De Laurentiis e preso atto dell’Ordinanza del Prefetto di Napoli. Gli azzurri saranno in campo quindi dopo Inter-Lazio e, se la squadra di Sarri non dovesse ottenere i tre punti a San Siro, allora quella di Spalletti, con una vittoria, potrà celebrare al Maradona il terzo tricolore della propria storia.



CALENDARIO - Cambia dunque il calendario della prossima giornata, ma, di conseguenza, anche i prossimi impegni di Osimhen e compagni. Facciamo ordine:



Napoli-Salernitana si giocherà domenica 30 aprile alle 15 anziché sabato 29 sempre alle 15



E, di conseguenza:



Udinese-Napoli si giocherà giovedì 4 maggio alle 20:45 anziché martedì 2 maggio sempre alle 20:45

Udinese-Sampdoria si giocherà lunedì 8 maggio alle 18:30 anziché domenica 7 maggio alle 15