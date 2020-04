Abituati alle situazioni grottesche che accadono in via Rosellini ci sorprendiamo nello scoprire che c'è chi va ben oltre lae ha messo l'organizzazione nelle condizioni certe di uscirne devastata.. Che è anche il venerdì santo, il giorno in cui per il calcio professionistico scozzese inizia una passione al momento priva di via d'uscita. Per quel giorno allescade il termine della consultazione telematica dei club lanciata due giorni prima dallaper decidere cosa fare della stagione in corso:La proposta è quella di dare mandato alla Lega per chiudere immediatamente i campionati. Il meccanismo di voto è complesso e richiede che ciascuna categoria si esprima favorevolmente al 75%.. Ma si tratta di un dato aggregato, perché se si va a guardare la composizione del voto espresso dalle singole divisioni emerge un problema: in Premiership, la seconda divisione, non è stata raggiunta la richiesta quota del 75% di voti. Il conteggio dice che, su 10 società, 7 hanno votato a favore, 2 contro eBasta poco per capire chi ha votato no e chi tiene in sospeso il football scozzese. I contrari sonoChi invece sta lì a tentennare è il(da non confondere col Dundee United, anch'esso militante in Premiership). Sul cui voto si accende il mistero.. La sola cosa certa è che quel voto non è mai stato ricevuto dal sistema telematico della Lega . E rimane da capire se si sia perso nella rete o non sia mai stato inviato correttamente. In un articolo pubblicato sul sito diviene mostrata l'immagine della scheda predisposta dal club, con la spunta ben chiara sull'opzione “reject” e la firma visibile del managing director del club, John Nelms. Quel voto non arriva mai alla SPFL. Che per di più incappa in una gaffe clamorosa.. Peccato che, di quei tre voti, uno imbrigli l'intero movimento. Inoltre c'è chi ha da obiettare sulla tempistica richiesta dalla SPFL:. A proposito di questo equivoco prende posizione l'. Che pure ha votato in modo favorevole alla mozione proposta dalla Lega, ma poi tramite comunicato divulgato dal sito ufficiale del club manifesta perplessità e aggiunge un'interpretazione sulla tempistica del voto: 28 giorni, non certo 48 ore.E a quel punto l'improvvida comunicazione degli esiti del voto fatta dadiventa una formidabile arma negoziale per il. Qualcuno ha fatto giustamente osservare che è stato come dare gli exit poll con le urne ancora aperte. Comprensibile che adesso diversi club chiedano la testa del Ceo di SPFL.Dal canto suo il managing director del, John, ha capito di essersi ritrovato fra le mani un potere negoziale formidabile. E lo sta utilizzando per intero. Già nel pomeriggio di venerdì 10 aprile, cioè a “non voto” ancora caldo, il sito ufficiale del club ospita un lungo comunicato in cui vengono illustrate le ragioni del tentennamento. Giustificazioni buone pur di omettere la vera causa della non decisione: massimizzare l'insperata opportunità. E si racconta di trattative sotterranee per convincere il club a votare sì , con promessa di far disputare in casa delricche gare amichevoli. Ciò che per il momento non smuove il Dundee dalla propria posizione.. E lo dimostra il nuovo, lungo comunicato del club pubblicato giusto oggi dal sito ufficiale. Un nuovo, ampio giro di supercazzola per far capire che la decisione di voto è ancora da venire. Potete scommettere che quel voto se lo farà ricompensare bene, mister Nelms.@pippoevai