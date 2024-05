La Lega Serie A dice no alla proposta del Governo di un nuovo organo di vigilanza sui conti: cosa succede ora

I club di Serie A hanno espresso in coro la loro posizione: no alla proposta del Governo Meloni di istituire un nuovo organo di controllo dei conti in sostituzione della Covisoc. Di seguito il testo della nota ufficiale diffusa nel pomeriggio:“All’esito della riunione con i club, convocata dal Presidente Lorenzo Casini alle 14, le società di Serie A, fermo restando l’impegno già più volte manifestato per migliorare la sostenibilità economico-finanziaria e la trasparenza dei controlli nel calcio italiano, hanno espresso, rivendicando l’autonomia dell’ordinamento sportivo dalla politica. Inoltre, tutti i club di Serie A hanno nuovamente ribadito la necessità di procedere verso una piena autonomia della Lega Serie A all’interno dell’ordinamento sportivo”.

La Figc nei giorni scorsi ha convocato perLe versioni di Abodi (Ministro dello sport) e Gravina (presidente federale) non convergono, perché il primo parla di contatti che vanno avanti dall'estate e il secondo ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della manovra nella serata di venerdì. Ora in Federazione sperano di poter trovare, in questa riunione, il modo di, anche perché sarebbe tutta da conoscere la reazione di Fifa e Uefa al cambiamento dei rapporti di potere decisionale sulla partecipazione ai campionati in Italia.