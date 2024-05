La Lega Serie A risponde a Maldini: 'False le accuse di censura, nessuna pressione per non mandare in onda l'intervista'

Minacciando di adire le vie legali nel caso in cui i comportamenti messi in atto nei giorni scorsi fossero proseguiti. Il riferimento è in particolare alla scomparsa del contenuto video dell’intervista concessa al giornalista Alessandro Alciato nella notte tra il 9 e il 10 maggio e protrattosi per qualche ora della mattinata successiva e per le presunti pressioni - evidenziate dallo stesso Alciato - per non mandare in onda il contenuto.- Con riferimento alla nota stampa diffusa dalle principali agenzie media su una presunta “censura” all’intervista a Paolo Maldini mandata in onda su “Radio Serie A con RDS”, come è facile verificare visto che la pubblicazione dipende solo dalla Lega stessa. Tale intervista, dopo la diffusione integrale in radio e dopo che gli estratti più significativi erano stati pubblicati sui social ufficiali della Lega, è stata peraltro pubblicata, sempre integralmente, sul canale YouTube della Serie A, dove è rimasta fino al pomeriggio.sul canale ufficiale YouTube della Lega dove ancora oggi può essere visionata integralmente”.- Questa era stata la nota dell’avvocato Buongiorno, resa pubblica dall’Ansa, in merito alla denuncia di Paolo Maldini: "A fronte della nota censura alla propria intervista presso Radio Serie A (ovvero la Radio Tv ufficiale della Lega serie A calcio) dello scorso 9 maggio,L'avvocato Danilo Buongiorno, a nome e per conto del Sig. Paolo Maldini, diffida chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti e si riserva, se del caso, ogni azione a tutela del proprio cliente; ed a difesa del diritto fondamentale di libertà di espressione".