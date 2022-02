All'Olimpico contro il Napoli vale. Le ultime due sfide casalinghe della Lazio contro i partenopei le ha decise lui. Nel 2019-20 con uno scippo a Ospina. Nel 2020-21 aprendo le danze dopo 10 minuti con un colpo di testa.. Prima giornata della stagione 2018-19. Palla lunga dalla difesa, il numero 17 con lo stop al volo e una finta col corpo manda a vuoto tre difensori in una botta sola per poi concludere a rete. Purtroppo per le aquile quel gol non valse la vittoria, ma è stata una perla che ha aperto la sequenza di marcature consecutive all'ombra del Colosseo. E stasera i laziali sperano possa arrivare anche la quarta di fila.Intanto. Ieri Ciro non ha partecipato all'allenamento di rifinitura. Riposo programmato e gestione delle forze, l'ipotesi più probabile, dopo i 90 minuti dispendiosi contro il Porto giocati senza poter recuperare a pieno dai postumi dell'influenza di una settimana fa. Giovedì si è notata ancora una volta tutta la differenza di peso dell'attacco con lui in campo, soprattutto rispetto alla gara di andata. Oggi, con un Felipe Anderson ritrovato e il ritorno di Zaccagni dopo la squalifica scontata in Coppa, il centravanti di Torre Annunziata avrebbe ai suoi fianchi due che hanno già realizzato 12 assist complessivi in stagione per provare ad incrementare il proprio bottino di gol,in classifica marcatori.La lotta con l'attaccante ex Fiorentina e ora alla Juventus è serrata. Dopo la doppietta di ieri a Empoli il serbo è balzato in testa a quota 20. Uno in più di Immobile, che quest'anno ha anche giocato 4 partite in meno, per problemi di salute. Il classe '90 però ha tutta l'intenzione di vender cara la pelle e di(solo Nordahl con 5 affermazioni ha fatto meglio, ndr). Sarebbe anche. Inoltre con almeno un gol questa sera l'attaccante oplontino raggiungerebbe un'altra vetta storica nella classifica all time dei marcatori della prima squadra della Capitale.scalzando il leggendario Silvio Piola da un altro trono.