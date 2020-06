A letter from the Women's First Team to our fans https://t.co/dBhtsbYc5e



. Nienteper il, beffato dalle decisioni dellache hanno seguito la definitiva chiusura del campionato di categoria: per l'algoritmo imposto dalla Federazione, la Fiorentina Women's ha concluso al secondo posto aggiudicandosi l'accesso alla competizione europea, a discapito delle rossonere. Ecco la lettera del Milan femminile.Cari tifosi,Dopo le decisioni della FIGC sul campionato di Serie A femminile vorremo condividere alcuni nostri pensieri su questa stagione, iniziata con grande entusiasmo, e poi, purtroppo, travolta dal dramma del Coronavirus.Il Covid-19 ci ha fatto capire che davanti a tutto dobbiamo porre la salute e gli affetti. È per questo che abbiamo subito aderito a tutte le indicazioni delle autorità e delle istituzioni sportive, oltre che del nostro Club, che si è subito attivato per far fronte all'emergenza.Dal 18 maggio, e fino a pochi giorni fa, siamo tornati al Vismara, con il cuore pieno di speranza. Abbiamo lavorato quotidianamente, perché il calcio è la nostra vita, e sappiamo quanto sia efficace nel trasferire fiducia e sollievo. Avremmo voluto scendere in campo per i nostri obiettivi, per un Milan protagonista, in Italia e in Europa.Già dalla seconda settimana di luglio saremo nuovamente al Centro Sportivo Vismara per prepararci al meglio in vista della prima gara del nuovo campionato, in programma il 22 di agosto.Per tutti voi una promessa: daremo il massimo per toglierci ancora tante soddisfazioni, con le stesse grandi ambizioni, lo stesso entusiasmo, ricambiando la straordinaria energia che ci date ogni giorno. Sempre Milan!La Prima Squadra femminile rossonera.