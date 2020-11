Una delle pagine pagina più tenere ed edificanti scritta in questo anno maledetto è. Secondo il desiderio del piccolo, il premier avrebbe il compito di fare da tramite tra il mondo dell’innocenza infantile e quello dei paesinoinsieme ai suoi aiutanti gnomi e alle loro renne il cui capobranco è Rudolph dal naso rosso.. Quella di non impedire a Santa Claus il suo tradizionale viaggio notturno, privo di frontiere, per la consegna dei pacchi con dentro. Tommaso si preoccupa della salute del vecchio amico di sempre (“Essendo anziano è anche fragile, ma certamente indosserà la mascherina”), gli promette che nel suo piccolo lo aiuterà (“Accanto alla tazza del latte con i biscotti metterò un igienizzante uguale a quelli che usiamo a scuola”) e poi si rivolge direttamente al premier (“Mi raccomando, gli faccia pervenire l’autocertificazione necessaria a muoversi”).di quelle che i nonni non hanno mai smesso di raccontare ai loro nipotini per farli addormentare sereni.Giuseppe Conte ha letto la letterina e ha voluto rispondere immediatamente a Tommaso scrivendo di suo pugno la risposta.per fare in modo che nessun ragazzino venga “rapinato” del suo Natale. Diciamolo pure forte: si tratta di una bella storia non soltanto per i piccini che, evidentemente, si fidano ancora di noi adulti ma anche per tutti i bambini che si trovano in noi anziani e che, in momenti tragici come questi, si aggrappano anche alle fiabe per reagire.