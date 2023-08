Ricordate il nome. Anzi no, non serve, perché in futuro ne sentiremo parlare così tanto che sarà impossibile non conoscere, calciatore spagnoloche Xavi, tecnico del Barcellona, non ha esitato a promuovere titolare fin dall'inizio di questa stagione. Dopo le prime buone prestazioni,Yamalcon un cross vellutato dalla trequarti preciso per la testa del compagno, quindi si è esibito in. Il 16enne non è però il classico funambolo tutto scatti e niente concretezza: se non ha segnato, è solo per via della sfortuna, con. Il secondo è stato ribattuto in rete daper il gol del 3-4 finale, mentre il primo ha reso l'idea di quanto dominante sia il giovanissimo esterno: scavetto verso un compagno, palla di ritorno dopo convergenza verso il centro, dribbling sul destro, piede debole, e botta terrificante che si stampa sull'incrocio.Non è un caso se il pubblico dell'Estadio de la Ceramica, la casa del Villarreal, al momento della sua sostituzione gli ha tributato. Qualcosa che si riserva solo ai campionissimi, o agli autori di gesti tecnici straordinari. Ricordate la rovesciata di Cristiano Ronaldo in Juventus-Real Madrid di qualche anno fa? Tant'è che, man of the match indiscusso e mattatore della serata. E il sorriso di chi ha capito che potrà divertirsi ancora per tanti anni sul rettangolo verde...