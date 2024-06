Intermania, svolta post-Scudetto: da 3 addii a 3 rinnovi contro 3 nuovi cacciatori

Getty Images

L'Inter è campione d'Italia prima degli Europei. I nerazzurri vincono lo Scudetto come tre anni fa, ma c'è un'enorme differenza nella gestione del passaggio da una stagione all'altra. Dal pessimismo che si respirava si è passati a un'aria di giustificato ottimismo.



TRE ADDI - Nel 2021 il ridimensionamento ordinato dal presidente Steven Zhang portò al divorzio con l'allenatore Antonio Conte e costrinse i dirigenti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio a cedere due pezzi pregiati del calibro di Romelu Lukaku al Chelsea e Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain.

- Ora è tutta un'altra storia. Infatti, conquistata la seconda stella, l'Inter riparte da tre figure fondamentali nella squadra. Mancano ancora gli annunci ufficiali, ma il club ha praticamente- Si tratta di un gransta dimostrando di voler portare avanti un progetto per il bene dell'Inter, oltre che per i propri interessi com'è inevitabile che sia. D'altronde un primo indizio fondamentale è stata la totale

- In pratica squadra e dirigenza vengono messe nelle condizioni ideali per continuare a competere ai massimi livelli in Italia. Anche perché, rispetto a questo campionato dominato, l'anno prossimo ci sarà molta più concorrenza. Le lepri nerazzurre dovranno schivare le fucilate dei nuovi cacciatori:. Ne vedremo delle belle.