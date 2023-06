La Liga spagnola ha apportato alcune modifiche, approvate dai club in Commissione Delegati, per quanto riguarda i regolamenti di controllo economico che interessano i club che hanno superato i limiti e che sono transitori per il 2023/24.



Finora i club potevano utilizzare il 40% delle somme risparmiate sugli stipendi “in uscita” (non molto tempo fa la percentuale era del 25%) per portare a termini nuovi acquisti. Ora, quella percentuale diventa del 50% e sale al 60% se il calciatore rappresenta più del 5% del costo della rosa.



L’altro cambiamento è che fino ad ora la somma dei costi dei nuovi calciatori non poteva superare il 40% dell’eccesso che un club si trovava a iscrivere rispetto al limite imposto dall’organo di controllo. Ora, quella percentuale sale al 60%. Rimane invece come in precedenza la percentuale dei ricavi da cessione utilizzabile. Un club può spendere al massimo il 20% delle plusvalenze generate, che sale al 35% se il giocatore in uscita dalla rosa rappresenta più del 5% del costo totale della rosa.