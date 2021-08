Nota informativa.



LaLiga apoyará en todos los ámbitos la decisión de los clubes españoles de no liberar a sus jugadores internacionales para la convocatoria de CONMEBOL y realizará acciones legales pertinentes contra esta decisión que afecta a la integridad de la competición. — LaLiga (@LaLiga) August 24, 2021

Dopo la Premier League, anche lasi schiera contro la Fifa e comunica che appoggerà i club spagnoli che non lasceranno partire i calciatori per le qualificazioni sudamericane di settembre e ottobre dopo la decisione di inserire un match in più, allungando il periodo di rilascio da 9 a 11 giorni.