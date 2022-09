La Liga torna in campo con la sesta giornata: apre la sfida del venerdì sera tra il Valladolid di Rojo Martin e il Cadice. I padroni di casa cercano punti per rilanciarsi in classifica dopo un avvio di stagione negativo. Situazione nera per il Cadice, ultimo a zero punti in classifica. Calcio d'inizio alle 21.