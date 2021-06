La Liga è pronta a riaprire i battenti con una capienza negli stadi spagnoli del 100%, esattamente come nell'epoca precedente al Covid. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Carolina Darias, dopo l'approvazione in consiglio dei ministri di una legge modificata rispetto a quella varata la scorsa estate per fronteggiare l'emergenza pandemica.



"Torneremo alla normalità per quanto riguarda l'affluenza di pubblico in vista dell'inizio del nuovo campionato di calcio e quello di basket", ha annunciato il ministro Darias, confermando altre limitazioni rispettop alle misure restrittive imposti nei mesi, come l'utilizzo delle mascherine negli spazi aperti.