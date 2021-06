È riconosciuto da tutti come il calciatore del futuro, ma già da ora sta prendendo il posto di Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Kylianama bruciare le tappe, da giovanissimo col Monaco si è rivelato al mondo e a soli 19 anni, per 180 milioni di euro, è stato acquistato daln. Questa estate sarà decisiva per il suo futuro:, ma mettere d'accordo Florentino Perez e Al Khelaifi non sarà semplice...