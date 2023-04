"Non abbiamo parole per cominciare, sembra un incubo, ma purtroppo è reale, il nostro giocatore Paco Naval Pérez ci ha lasciato, è morto questa mattina, una mattina combattendo tra la vita e la morte, Paco aveva solo 24 anni , tutta una vita davanti, le nostre condoglianze a tutta la sua famiglia e ai colleghi del nostro club, ragazzi, forza in questi tempi difficili",



Con queste parole il Chipiona FC, squadra che milita nelle divisioni provinciali iberiche, annuncia la brutale morte per assassinio di Paco Naval Perez, trovato con diverse coltellate in mattinata e morto poco dopo. L'autore dell'omicidio sarebbe un ragazzo di 20 anni, ma ancora non se ne conoscono le motivazioni.