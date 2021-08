. Gli allenatori bravi sono quelli che adattano le loro idee al materiale umano che hanno a disposizione e sicuramente Pioli fa parte di questa categoria. Di certo il tecnico del Milan avrebbe voluto trattenere il turco, ma - una volta perso il trequartista titolare - lui stesso sa bene che non ha senso intestardirsi alla ricerca di un altro trequartista pur di mantenere il medesimo modulo tattico.Se a questo discorso aggiungiamo anche quello economico, bisogna considerare che per trovare sul mercato un titolare del ruolo è necessario investire somme ragguardevoli. Che ovviamente il Milan non ha a disposizione, soprattutto dopo aver speso 70 milioni in estate, come ha ricordato Scaroni.. Ma dobbiamo ricordare che giá nella parte finale della scorsa stagione Pioli aveva apportato una modifica chiara alla formula offensiva.Infatti il decentramento di Calhanoglu sulla sinistra rendeva lo schieramento molto simile a un 4-4-2 con Saelemakers da una parte e il turco dall’altra. Giá nella fase finale della scorsa stagione, quando Brahim Diaz veniva schierato da trequartista, in realtà per le caratteristiche tecniche dello spagnolo gli veniva chiesto di giocare in appoggio al centravanti, che era spesso Rebic. Quest’estate è accaduta la stessa cosa: per inclinazione e raggio d’azione Diaz ha bisogno di giocare molto più vicino all’area avversaria di quanto faceva Calhanoglu. Diaz è piú una seconda punta che un centrocampista offensivo.. Diaz potrebbe girare intorno al centravanti, che sia Ibra o Giroud. Leao potrebbe fare l’attaccante esterno sinistro della linea a 4. Stesso dicasi per Rebic, che potrebbe all’occorrenza essere utilizzato nei due attaccanti. Dall’altra parte Saelemakers garantirebbe un po’ più di copertura sul suo lato e potrebbe al limite alternarsi Florenzi.. Il modo in cui si è inserito il francese costituisce un’ottima premessa. Al momento il problema della coesistenza con Ibra non si pone, ma quando lo svedese recupererà dall’infortunio sarebbe davvero un peccato lasciare uno tra lui e Giroud in panchina. Sono i due giocatori più importanti della rosa e dunque Pioli ha il dovere di provare a farli giocare insieme. Dobbiamo dunque cominciare a pensare seriamente che, d’accordo con Pioli, Maldini stia cominciando a ritenere quasi superflua la ricerca di sto benedetto e costosissimo trequartista.