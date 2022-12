Le foto parlano, raccontano. Esprimono sentimenti. Ci sono immagini che entrano subito nel cuore, e non si dimenticano più. Pensate al giocatore del Marocco Boufal che balla in campo insieme alla madre dopo aver conquistato la semifinale mondiale in Qatar. O all'abbraccio tra Hakimi e Mbappé dopo la partita. Un'amicizia che va oltre il calcio, un clic che va oltre quell'abbraccio. Al Mondiale appena concluso sono state scattate immagini destinate a diventare storiche, messaggi ben precisi e qualche sorriso. Nella nostra gallery abbiamo scelto le 10 immagini più belle del primo - storico - Mondiale invernale nella storia del calcio.