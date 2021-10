Kylian Mbappé e il Real Madrid promessi sposi, ma il PSG non resta a guardare e fa la voce grossa con Leonardo. E ora interviene anche la madre dell'attaccante a spiazzare tutti: il rinnovo con i parigini è possibile. Fayza Lamari ha spiegato a Le Parisien: "Attualmente stiamo parlando con il Paris Saint-Germain di un possibile rinnovo e tutto procede bene. Lunedì scorso ne ho anche parlato con Leonardo, non so se troveremo un accordo, ma nel frattempo Kylian farà di tutto per provare a vincere la Champions League. Lui ha bisogno di sentirsi felice, altrimenti sarebbe anche capace di chiudere la sua carriera. A volte ce lo dice anche, quindi con Kylian tutto può cambiare dalla sera alla mattina".