, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Ouest France, nella quale ha difeso a spada tratta il figlio e attaccato duramente chi gli ha rivolto le critiche negli ultimi tempi. "Quindi ci rompono. Ma ho la pelle dura. Non ho niente da dimostrare,Adrien gioca a calcio, è la sua passione e fuori dal campo vorrebbe condurre una vita discreta. Non vuole giustificarsi", ha dichiarato.La madre del calciatore ha poi aggiunto: "In Italia la stampa dice che fa male? Non se ne preoccupa e gioca tutte le partite. Vorrei che il grande pubblico sapesse qual è il percorso dei calciatori per raggiungere i massimi livelli. Tutto quello che diciamo è: 'Sono strapagati, ecc...' Ma la gente non sa quanto ciò richieda loro sacrifici, una mentalità d'acciao"., alla quale è legato fino al 2023: "".Sul suo rapporto con Adrien, come madre e agente: "Capita che ci ritroviamo a parlare e gli do consigli come mamma, lui mi parla e a volte si risparmia delle cose che dovrebbe dire alla Veronique agente. Sono una persona autoritaria, è vero, i miei figli me lo hanno spesso rimproverato. Ma non quello descritto dai media. Non ho mai cercato la luce dei riflettori, non ho bisogno di notorietà. Tra me e Adrien c'è un bel rapporto familiare e lavorativo".