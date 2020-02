Dopo le parole di Cerezo, che aveva criticato Edinson Cavani, la madre dell'attaccante, Berta Gomez, è intervenuta a AS: "Le parole del presidente sono state fuori luogo. Ci hanno fatto male, è falso che Walter (fratello e agente, ndr) abbia chiesto un bonus. Cavani non è andato all'Atletico perché il Psg non voleva farlo partire e perché non sono state accontentate le loro richieste. Mio figlio ha fatto tutto il possibile per andare all'Atletico, era disposto ad abbassarsi lo stipendio. Voleva giocare per il Cholo. Se fosse stato un problema di soldi sarebbe andato al Manchester United, al Chelsea o all'Inter di Miami. Mio figlio è un professionista completo. Trattativa impossibile in estate? No, ma il presidente deve scusarsi. Mio figlio avrà offerte, ma spera ancora di poter andare all'Atletico".