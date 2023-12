Niente rinnovo con la Juventus per Adrien Rabiot, almeno per il momento. Lo ha fatto sapere con una nota all'Ansa Veronique, la mamma-agente del centrocampista francese: "Smentisco totalmente le notizie apparse giovedì sulla stampa sportiva in merito al rinnovo del contratto di Adrien con la Juventus. Adrien non ha preso alcuna decisione sul suo futuro, è concentrato esclusivamente sul campo e su questa stagione e al momento non ci sono discussioni con nessun club sul futuro di Adrien. Anche se giovedì mattina mi sono arrabbiata quando ho scoperto la notizia in prima pagina e un articolo, che non è altro che una totale invenzione giornalistica, ho scelto di rispondere solo oggi per lasciar passare il weekend e non interferire con la partita di Adrien”. L'ex centrocampista del Paris Saint-Germain ha un contratto in scadenza il prossimo giugno da 9,17 milioni di euro lordi per un netto di 7 milioni e grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita.