Forse Pepnon è tanto affranto quando perde quanto lo è stato nel dover ammettere che non riesce a inserirenella rotazioni del: "Non se lo merita nemmeno un po'. Mi dispiace così tanto. Quello che chiedo è buon comportamento, buon carattere, buona personalità e occhi sull'obiettivo, e lui è il perfetto esempio, ma poi gli devo dare qualcosa in cambio, e non lo faccio. E questo perché io". Parole che sanno di addio a gennaio.Phillipsdi Southgatecon la Nazionale inglese, ma, e, delle quattro pretendenti fin qui segnalate, solo due sono in corsa; si tratta di, ma entrambe, finendo ultime nei rispettivi gironi. Le altre due sono il, che ha Hojbjerg sul piede di partenza ed è corto in mediana, e la, che Hojbjerg ce l'ha nella lista ma che a prescindere dal danese ha urgente bisogno di rinforzi in mezzo al campo. Intanto, Bayern Monaco e Milan potrebbero aiutare estromettendo Red Devils e Magpies dal calcio continentale.Phillips prendese questi sono i termini dell'affare,. Lo abbiamo detto più volte, la spesa della Juventus in gennaio sarà estremamente contenuta, probabilmentesarà lasciato andare dall'Udinese a giugno e dunque. Altrimenti la stessa strada verrà percorsa con il sogno De Paul e le alternative Fabian Ruiz, che già conosce la Serie A assaporata con il Napoli, e appunto Hojbjerg.