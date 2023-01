Sulla cresta dell'onda. Marcus Rashford si è lasciato alle spalle le incomprensioni e i problemi fisici degli ultimi anni, ora è a tutti gli effetti l'uomo in più Manchester United. Anche contro il Charlton, nella semifinale di Carabao Cup, l'attaccante inglese ha lasciato il segno, segnando una doppietta, che lo ha fatto salire a quota 15 centri in 25 uscite stagionali, 7 nelle ultime 6 partite, nelle quali ha sempre trovato il gol. Mica male per un giocatore che a inizio stagione era stato etichettato come 'riserva di lusso', che ten Hag, suo grande estimatore, ha saputo aspettare e, ora che è partito Cristiano Ronaldo, valorizzare.



FUTURO DA DECIDERE - A proposito di CR7 a Old Trafford non ne sentono la mancanza. Il ragazzo cresciuto in casa è diventato il nuovo idolo, cori e striscioni, anche contro gli Addicks, erano soprattutto per lui. E c'è chi ieri sera avrebbe scambiato volentieri la mamma per una sua maglietta. Le chance Champions League dei Red Devils passano dai suoi piedi e dai suoi gol, per questo ogni discorso sul rinnovo del contratto è stato rimandato al termine della stagione. Rashford ha il contratto in scadenza nel 2024, dopo la scelta dello United di prolungarlo unilateralmente di un anno, ma al momento un nuovo accordo è lontano.