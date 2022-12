Ci sono delle volte però che rimaniamo un po’ delusi dalla sfida decisiva che si prospetta. Quando sentiamo che manca un ingrediente fondamentale per lo spettacolo. Di solito poi le finali sono noiose: anche la nazionale più idealista riscopre in questi momenti la categoria dell’utile, e diventa scaltra e guardinga come un ladro in un caveau. EbbeneL’incognita sull’atteggiamento tattico-strategico, quella invece è irriducibile, non possiamo eliminarla proprio perchéCiononostante lo dico apertamente: questa èE chi doveva esserci sennò, quel Brasile che si è sgonfiato come un palloncino giallo? Il Marocco? Capisco l’importanza delle favole, ma siamo seri... Tra l’altro in questa finale, la cui Argentina è stata un crescendo di eclettismo e trasformismo, segno evidente che questo allenatore è proprio in gamba (sempre scelte azzeccate, a partire dall’esclusione in itinere di Lautaro), e, un condottiero nato, cresciuto a brioche e strategia, la cui principale qualità sta nella presunzione di poter sempre cambiare e gestire a piacimento i ritmi di una partita. Detto questo,. Vogliamo provare ad analizzarle un pochino? Oggi parliamo diL’Albiceleste ha dovuto superarefinora, la sconfitta inaspettata contro l’all’esordio, e l’incredibile quarto contro, con relativo rischio di eliminazione beffa. Il 4-2-3-1 iniziale di Scaloni, un po’ per colpa di certi infortuni, un po’ per il rendimento deludente di alcuni giocatori, un po’ per ragioni di equilibrio, è stata singolarmente abbandonato a Mondiale in corso a favore di altri sistemi, come ad esempio il 5-3-2/3-5-2 visto appunto contro l’Olanda.In questo caso lo sviluppo del sistema in fase offensiva prevedeva soluzioni piuttosto simmetriche, con una fluidità di fondo nella metà campo avversaria che rimane piuttosto tipica nell’Argentina anche quando prova a fare la squadra reattiva.Altro discorso contro la Croazia, in semifinale, dove la squalifica di Acuna ha reso Scaloni ancora più creativo. Intanto per fronteggiare il 4-3-3 di Dalic il ct argentino ha optato per un tradizionalissimo 4-4-2. Ma date un’occhiata agli interpreti della seconda linea. Un altro mondo rispetto alla Francia di Mbappé e Dembélé. Tutti centrocampisti coi piedi buoni, di cui nessun esterno vero e proprio.Questo perché, con la palla, l’Argentina sviluppava in maniera ‘strana’, singolarissima. O meglio, in una maniera pensata per mettere in difficoltà il 4-3-3 della Croazia. Spingeva su entrambi i terzini, con i due ‘esterni’ di centrocampo (De Paul e Mac Allister) che entravano dentro al campo, ma ad altezze e con funzioni diverse. Al tempo stesso Enzo Fernandez si sganciava da Paredes, che rimaneva vertice basso.Pian pianino il 4-4-2 difensivo si trasformava in qualcos’altro, in alcuni casi si creava addirittura un rombo, con Mac Allister trequartista provvisorio. Notate questo incrocio tra lui ed Enzo Fernandez che prende in mezzo il povero Modric nella struttura di sviluppo da cui partirà il lancio dello stesso Enzo per Julian Alvarez.Ma parlare di rombo a centrocampo a partire dal tradizionale 4-4-2 è limitante. Infatti la vera struttura profonda del gioco dell’Argentina contro la Croazia era così costituita: un terzetto di costruttori (De Paul-Paredes-Enzo Fernandez) sopra il quale agivano liberamente Messi e Mac Allister, mentre Molina e Tagliafico fissavano l’ampiezza.(non di rado assistiamo a interscambi tra Mac Allister ed Enzo, per esempio). La libertà di Messi ovviamente è assoluta, ci mancherebbe.Il gol di Julian Alvarez contro la Polonia è nato proprio da un accerchiamento così strutturato.Ora osservate qui sotto la diavoleria ideata da Scaloni nel suo insieme. È, dove i due sono i difensori e l’uno è il vertice basso di centrocampo. Quando si dice che l’Argentina colpisce in contropiede, non bisogna mai dimenticare che sa sviluppare anche con grande coraggio, quando ha il pallone tra i piedi.Lainvece (di cui abbiamo già parlato abbondantemente nella presentazione del quarto con l’Inghilterra), pur partendo da un sistema difensivo analogo,È aggiornata sì, e all’apparenza può sembrare più prudente perché blocca un terzino. Koundé, infatti, il terzino destro, rimane costruttore e diventa una sorta di braccetto nel 3 + 1 dove a Theo è chiesto di fare l’uno e di spingere sulla sinistra. Fondamentale lo schermo a due davanti alla difesa (Fofana e Tchouameni).Tra le tante cose che si potrebbero ancora dire dell’una e dell’altra squadra, a partire dai vari duelli in giro per il campo, eccetera, permettetemi di concludere citando solo un argomento non del tutto secondario. Influenza del cammello permettendo,Qualora queste due nazionali dovessero neutralizzarsi sul piano del gioco, alla Francia rimarrebbe comunque un vantaggio. Pensate solo all’impatto di Weghorst in Olanda-Argentina…